恋愛において「浮気しない人がいい」と思うのは当然のこと。でも、実際に見極めるのは難しいものです。そこで今回は、浮気とは無縁な“一途な男性”に共通する特徴を紹介します。小さな約束すら軽んじない「また今度行こうね」「連絡するよ」など、日常のちょっとした約束をきちんと守る男性は信頼度が高いと言えます。大きな決断だけでなく、小さな積み重ねを大切にできる人は、恋愛でも相手を裏切りにくい傾向があるんです。自己