【モデルプレス＝2025/10/04】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）、タカシ（松尾太陽）が10月3日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。リョウガが、家族からのメッセージを明かした。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急リョウガ、母親からのメッセージとはこの日、リスナーから「家族とのほっこりしたメッセージ」を尋ね