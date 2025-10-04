『火喰鳥を、喰う』に出演するにあたっての大きなポイントの1つは、「受けの芝居」への挑戦でした。役者という職業が好きであるほど、投げる方が楽しいんですね。でも、投げるばかりで受けが下手ではいけない。僕の今の若さやキャリア、技術の未熟さを考えると、どちらか一方に特化していくようにはなりたくないんです。【画像】映画『火喰鳥を、喰う』の特別カットを見る役者バカ――インタビューの最中、失礼ながらそんな言葉