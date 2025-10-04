声優で歌手の上坂すみれが４日までに自身のインスタグラムを更新し、ドレス姿の衣装ショットをアップした。上坂はインスタグラムを更新し「きんようび〜！みなさま、今週もたいへんおつかれさまでしたっ！こんにちは１０月ゥゥ〜〜っ！！ハロウィン味のホームパイを買ったのでもうハロウィンですわよ！」とコメントし、首や肩回りがフリルで、デコルテがあらわになったピンクのドレス姿をアップ。「それでは皆さま、すこやかで