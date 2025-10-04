ラッピングでやるぞ！「あの頃のJRハイウェイバス」ジェイアール東海バスは2025年10月3日、新たなラッピングバス「レトロバス」の運行を10日（金）から開始すると発表しました。【よくぞここまで…！】これが「当時のJRバス」とラッピングの「レトロバス」です（写真）1980年代後半頃、国鉄バスからJRバスへの“移行期”に走っていた高速バスのデザインを現在の車両で再現したものだといいます。モデルとなったのは、国鉄バ