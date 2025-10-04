闘病で味わってきた様々な痛みに、当事者研究の視点で向き合ってきた頭木弘樹さんの話題の新刊『痛いところから見えるもの』。痛みのどん底で文学は本当に役に立つのか？自身の治療で壮絶な痛みを経験した川上未映子さんと、とことん語った。【写真】この記事の写真を見る（5枚）（※本稿は、「文學界」2025年10月号から一部抜粋したものです）◆◆◆◆頭木弘樹さん（左）と川上未映子さん（右）撮影・杉山拓也（文藝春秋）