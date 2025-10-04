〈「心臓をノミか何かで、がつがつ削られるような痛みで……」川上未映子が難病の当事者・頭木弘樹に初めて語ったこと〉から続くテンプレの言葉では語れないような状況に追い込まれたとき、なぜ一見、難解とされる文学こそが救いになるのだろうか。痛みと文学が交わる地平で、川上未映子さんと頭木弘樹さんが深く語り合う。【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆◆頭木弘樹さん（左）と川上未映子さん（右）撮影・杉山拓