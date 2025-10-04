9月6日から8日、2泊3日の日程で新潟県を初訪問された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（23）。行く先々で多くの人が出迎えて、新潟県は大フィーバーの熱気に包まれた。当時の様子を振り返る。【写真】愛子さまは珍しくロングヘアをフェミニンに…全身ホワイトのスーツにパールとゴールドのアクセサリーをお召しに9月7日、「防災推進国民大会」の会場で、関係者と言葉を交わされる愛子さま［代表撮影］©時事通信社