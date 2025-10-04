大谷をいかに抑え、いかに打ち崩すか。フィリーズナインはさまざまなアイデアを練っている(C)Getty Images現地時間10月4日からナショナル・リーグの地区シリーズが開幕。ワールドシリーズ連覇を目論むドジャースは、強豪フィリーズと対峙する。レッズとのワイルドカードシリーズを連勝で勝ち抜けたドジャースは投打で相手を圧倒。とりわけ圧倒的だったのは打撃陣で、2戦合計23安打、18得点を記録。自慢の破壊力を存分に発揮し