ジンエアーは、「WINTER EARLY BIRD SALE」を10月1日から22日まで開催する。日本発韓国行きの往復航空券が対象で、運賃が最大2,000円割引となる。搭乗期間は12月1日から2026年2月28日までで、一部の日は対象外となる。プロモーションコードは「WINTER25」。会員ログインが必須で、先着800名限定で利用できる。