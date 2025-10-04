平内はアンダースローで活路を開けるか(C)産経新聞社その瞬間、レギュラーシーズン最終戦の東京ドームが大きくどよめきました。10月1日の巨人・中日戦のひとコマです。巨人は8回から5番手で平内龍太がリリーフ。中日の強打者・細川成也を2球で追い込むと、突然のアンダースローから131キロの外角低めストレートを決め、見逃し三振に抑えました。【動画】“最強サブマリン”誕生か！平内龍太がアンダースローで細川成也を三振に