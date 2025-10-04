石破総理の後継を決める自民党総裁選がきょう投開票が行われます。自民党山形県連ではきょう午前から党員・党友票の開票作業が始まりました。 山形市の自民党県連ではきょう午前10時前から青年局や女性局のメンバーらにより、党員・党友票の開票作業が始まりました。 山形県連の党員・党友は合わせて9184人で、投票総数は6895票、投票率は75．08%と去年の総裁選を1．21ポイント上回りました。 県連の伊藤重成幹事長は投票