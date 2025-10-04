関東は下り坂で、都心でも雨が降り始めています。このあとのお出かけは、傘や雨具をお持ちください。【午後の天気】各地とも昼頃から雨が降り、夕方以降は、本降りになる所があるでしょう。日中の予想最高気温は、東京都心で25度など26度前後の所が多いでしょう。昼間は蒸し暑く感じられそうです。【週間予報】短い周期で天気が変わり、5日の日中は晴れますが、6日（月）は雨が降るでしょう。8日（水）から10日（金）にかけては、