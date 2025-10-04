オリックスは4日、ジョーダン・ディアス内野手（25）が前日3日の航空便で帰国のため離日したと発表した。昨季はアスレチックス傘下3Aで102試合に出場し、打率・301、22本塁打、85打点をマーク。右の長距離砲として期待され加入したが、50試合の出場で打率・228、2本塁打6打点にとどまった。