◇米女子ゴルフツアーロッテ選手権第3日（2025年10月3日米ハワイ州ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、2位から出た岩井明愛（23＝Honda）が3バーディー、2ボギーの71で回り通算13アンダーで単独首位に浮上した。15位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は66をマークし通算12アンダーでトップと1打差の2位に上がった。4位から出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は71で回り11アンダー