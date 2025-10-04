きょう 4 日 (土) は、西 ~ 東日本では広い範囲で雨が降るでしょう。特に、九州北部では土砂災害に厳重に警戒してください。その他の地域は概ね晴れる見込みです。あす 5 日 (日) は全国的に雲が広がりやすく、近畿や東海、北陸を中心に雨が降るでしょう。また、東北では午後から次第に雨が降りそうです。最高気温は、きょうは、関東甲信や東海、近畿では平年並みか低くなるでしょう。その他の地域は概ね平年より高くなりそうです