ゴールボール男子のジャパンパラ競技大会が３日、愛知県豊橋市で開幕した。金メダルを獲得した昨年のパリ・パラリンピック日本代表のメンバーらが入った日本Ａ、Ｂの２チームのほか、タイとパキスタンが参加。初日は４チーム総当たりのリーグ戦を行い、日本Ａが３連勝し、日本Ｂはタイとパキスタンを下して２勝１敗だった。日本勢同士の対戦は日本Ａが１３―６で日本Ｂに勝利した。最終日の４日のトーナメントで優勝が決まる