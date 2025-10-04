ドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」は３日（日本時間４日）、公式Ｘで山本由伸投手の絶叫ライオンＴシャツが発売されたことを伝えた。昨年のポストシーズンで大谷が山本の絶叫する姿を子ライオンになぞらえたことで注目が急上昇。グラスノーはアフリカ旅行で子ライオンの写真を撮影した際、「ＹｏｓｈｉｎｏｂｕＹａｍａｍｏｔｏ」とタグ付けしてファンの爆笑を呼んだ。ワイルドカードシリーズでも第２戦