6日からフェニックス・リーグが開催DeNAは4日、6日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」の参加選手を発表した。今季加入した藤浪晋太郎投手や11年目の山崎康晃投手、クライマックスシリーズ（CS）での復帰に期待がかかる牧秀悟内野手らベテランを含め計33人が参加する。投手では藤浪や山崎のほか、シーズン最終戦でプロ初勝利をあげた武田陸玖投手ら15人が参加。野手では牧のほか、18年目の伊藤光捕手、成長株の森敬斗