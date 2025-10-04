（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

「正しい申告の確認」が目的 税務調査の目的と実際の手順を紹介

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 税務調査の種類や目的、実際の手順を整理し、解説している
  • 強制調査(マルサ)は居留守を使って隠れている脱税者が見つかることも
  • 税務署や国税局が行う任意調査は日数に制限なく、深さある調査をする
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
  2. 2. 正座で娘死亡 母と確執あったか
  3. 3. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
  4. 4. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
  5. 5. 児童が水筒にメラトベルを混入か
  6. 6. せいじが「不適切行動」か 波紋
  7. 7. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
  8. 8. 総裁選1回目投票 高市氏トップに
  9. 9. 岡村 コメンテーターに不快感
  10. 10. ドイツ 3万7000人を入国拒否
  1. 11. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
  2. 12. 「新中式」中国都市で人気に
  3. 13. 今井翼が「変貌」安心した人も?
  4. 14. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
  5. 15. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
  6. 16. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
  7. 17. 見た目言うな 芽郁ブチギレ事件
  8. 18. 大谷ではない MVPを受賞したのは
  9. 19. JAL&ANA「大ブーイング」のワケ
  10. 20. 高市氏の「知らない」連発に驚き
  1. 1. 正座で娘死亡 母と確執あったか
  2. 2. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
  3. 3. 児童が水筒にメラトベルを混入か
  4. 4. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
  5. 5. 総裁選1回目投票 高市氏トップに
  6. 6. ドイツ 3万7000人を入国拒否
  7. 7. JAL&ANA「大ブーイング」のワケ
  8. 8. 異例の結論に信子さま声荒らげる
  9. 9. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
  10. 10. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
  1. 11. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
  2. 12. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
  3. 13. 河村氏の告訴「何やってんの」
  4. 14. クマに引っ張られた? 同行者語る
  5. 15. 進次郎氏に首相は「まだ早い」
  6. 16. iPhone17の「ボディ傷」に騒然
  7. 17. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
  8. 18. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
  9. 19. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
  10. 20. 進次郎氏なら都合がいい 理由は
  1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
  2. 2. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
  3. 3. 麻生氏 高市氏の応援に意向か
  4. 4. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
  5. 5. 「6人目の変態教員」逮捕される
  6. 6. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
  7. 7. 麻生氏 決選投票は高市氏支持か
  8. 8. 高校無償化 定住外国人も対象へ
  9. 9. 「刷新感弱まった」小泉氏に指摘
  10. 10. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
  1. 11. 首相と党総裁が異なる12日間へ
  2. 12. 自民総裁に高市氏、女性初首相へ
  3. 13. 日本人女性が安楽死 放送大反響
  4. 14. 参政党ブームは陽キャの推し活か
  5. 15. 高市氏 会見終了後に怒り形相
  6. 16. 小泉陣営 犯人探しで疑心暗鬼に
  7. 17. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  8. 18. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
  9. 19. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
  10. 20. 股から「何か」閉経後に急増の病
  1. 1. 「新中式」中国都市で人気に
  2. 2. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
  3. 3. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
  4. 4. 日本でカップ麺を購入 中国反響
  5. 5. 英の金髪美女がタダで行為? 殺到
  6. 6. 英語話さないかと 初来日で絶賛
  7. 7. 日本人に「言ったらだめ」反響
  8. 8. 日本で不満が強まる韓国に指摘
  9. 9. 新常識がひっくり返る大発見
  10. 10. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
  1. 11. 北朝鮮 青年同盟への反感が増
  2. 12. カンタベリー大主教に初の女性
  3. 13. BLACKPINK・ロゼ巡る論争拡大
  4. 14. 韓国の若者への不動産贈与が急増
  5. 15. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
  6. 16. 会社のCEO 個人の不正より解雇
  7. 17. 中国人観光客 無断離脱3年超
  8. 18. 米国人クライマーが登攀中に死亡
  9. 19. 太陽系に第9惑星か 新手がかり
  10. 20. 中国製自動車 欧州での販売急増
  1. 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
  2. 2. 関東学院大卒が 東大卒蹴散らす?
  3. 3. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
  4. 4. 悪意か 東京新聞の「高市叩き」
  5. 5. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
  6. 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  7. 7. デキる非正規と正社員比較したら
  8. 8. 「愛子天皇」実現のカギ握る人物
  9. 9. Amazonでセール THE NORTHも対象
  10. 10. 外国人に投資され過ぎている日本
  1. 11. バスクリンが12月末で事業終了へ
  2. 12. 夫婦が実践「ふすま外し収納」
  3. 13. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
  4. 14. 「独身税」実は全加入者が対象
  5. 15. 「片道切符」ホームレスの実態
  6. 16. ヴィトン店員が語る「接客術」
  7. 17. Amazon ビールなどお酒が17%オフ
  8. 18. 「やっぱりステーキ」絶好調な訳
  9. 19. 「年収の壁」話題でバレる理由
  10. 20. 新型フォレスター「高級車超え」
  1. 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
  2. 2. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
  3. 3. 2024発売のiPad Airが最大23%OFF
  4. 4. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
  5. 5. Amazon先行セール 目玉商品は?
  6. 6. Airpodsシリーズが最大17％OFFに
  7. 7. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
  8. 8. Ankerのプロジェクターが33％OFF
  9. 9. Amazonセールで買うべき日用品
  10. 10. Amazonプライム感謝祭の攻略法
  1. 11. リカバリーウェアBAKUNEが20%OFF
  2. 12. ニューバランス靴もSALE価格へ
  3. 13. 「ひつじのいらない枕」がSALEに
  4. 14. AirPodsもAmazonセールに登場へ
  5. 15. 手間かからず袋麺 レンジで調理
  6. 16. Google新機能 おもしろい機能
  7. 17. ザバスのプロテインが最大40%OFF
  8. 18. 「Fire TV Stick」が過去最安に
  9. 19. プラン別 GoogleのAI利用上限
  10. 20. マウスやイヤホンもSALE登場へ
  1. 1. 大谷ではない MVPを受賞したのは
  2. 2. 朗希へ 大谷が発した8文字の言葉
  3. 3. MLBで大誤審に 米メディアも怒り
  4. 4. ソフトB 首位打者争いが決着か
  5. 5. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
  6. 6. 大谷大谷大谷大谷大谷 衝撃の1枚
  7. 7. 阪神 全31選手の登録を抹消
  8. 8. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
  9. 9. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
  10. 10. 阪神 2019年ドラ1が打者転向へ
  1. 11. 佐々木朗希「魔球」に LAで驚愕
  2. 12. ダルビッシュ有 来季の去就は
  3. 13. 大谷妻の姿なし「撮禁」の通達か
  4. 14. 史上最高の投手 カーショー称賛
  5. 15. マチャド 質問にイライラ爆発
  6. 16. バウアーは今年もCS出番なしか
  7. 17. 工藤静香の花タトゥーにSNS衝撃
  8. 18. 山本由伸の「カバン」に注目が
  9. 19. 女子プロテニス選手が豊胸を告白
  10. 20. 活躍しても 鈴木誠也&吉田去就は
  1. 1. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
  2. 2. せいじが「不適切行動」か 波紋
  3. 3. 岡村 コメンテーターに不快感
  4. 4. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
  5. 5. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
  6. 6. 見た目言うな 芽郁ブチギレ事件
  7. 7. 今井翼が「変貌」安心した人も?
  8. 8. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
  9. 9. 高市氏の「知らない」連発に驚き
  10. 10. 日本落っこちます 真紀子節炸裂
  1. 11. 総裁選 予想を覆す結果に大荒れ
  2. 12. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
  3. 13. 田中圭の近影投稿→即削除したか
  4. 14. 麻生氏の本音は…スタジオ静まる
  5. 15. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
  6. 16. 高市氏に議員票が雪崩打つ可能性
  7. 17. せいじが謝罪 何度も頭を下げる
  8. 18. 高市氏の横でTVに映りまくり話題
  9. 19. 数千万円の車購入→300m走り売却
  10. 20. 韓国アイドル出演のCMに不満続出
  1. 1. ミスド神ドーナツ 大当たりキタ
  2. 2. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
  3. 3. ファミマでスヌーピー好き必見
  4. 4. GUとrokhのコラボに率直レビュー
  5. 5. 「白髪ぼかしハイライト」の魅力
  6. 6. 保育園遠足 ママ友の行動に驚き
  7. 7. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
  8. 8. ASTIGU 待望の新作ソックス
  9. 9. 1時間半前に出勤 駅員漫画に夢中
  10. 10. Amazon大型セールで注目の商品
  1. 11. 「微熱で騒ぐのやめろ」に反響
  2. 12. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
  3. 13. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
  4. 14. ミニマルで効率的なワードローブ
  5. 15. 発売前から話題 マックの新商品
  6. 16. 持ち歩きに便利 3COINSグッズ
  7. 17. 実は苦手な男性が多い秋の味覚
  8. 18. プロが頼る「実力派スキンケア」
  9. 19. 顔つきが悪い 病院で乳がん判明
  10. 20. 理想の肌に近づけるえりすぐり