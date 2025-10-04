自民党の小泉進次郎農相（４４）は同党総裁選の投開票日を迎えた４日午前、東京都内で記者団に「最後まで全力で丁寧に強く戦い抜く。全員野球で一致結束する自民党を作らなければならないという覚悟、責任感を改めて強くしている」と述べた。