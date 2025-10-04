「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われ、開場前には、大関琴桜、大栄翔ら母校・埼玉栄高出身の関取衆と国技館正面で記念撮影を行った。開場時に湊川親方は、埼玉栄の山田道紀監督、早苗夫人ら来賓者を出迎えた。テレビ番組の共演を機に交際が始まった、元モデルの有希奈夫人も正面で来場者に感謝を伝えた。断髪式の出席予定者には、東京都知事