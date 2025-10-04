元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏が4日、ABCテレビの生情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演した。5人が立候補した自民党総裁選の投開票が4日午後、行われる。青山氏は独自取材による4日午前9時の最新情報を解説した。報道各社の事前予測は軒並み、小泉進次郎農相（44）と高市早苗前経済安全保障担当相（64）が先行し、林芳正官房長官（64）が猛追