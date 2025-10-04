子どもにはデジタルデバイスではなく、紙で絵や文字に慣れ親しんでほしい。そんな思いで赤ちゃんの頃から「絵本の読み聞かせ」を頑張っているママも多いのではないでしょうか。しかし子どもの月齢によっては、おとなしく集中して読み聞かせを聞いてくれないこともありますよね。先日ママスタコミュニティには絵本の読み聞かせ中の子どもの態度について、こんな悩み相談がありました。『絵本を読み聞かせているときに、絵について話