ËÌÊý¸¬»°¤µ¤ó¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Ø¿¹Íåµ­¡Ù¤ÎÂè°ì´¬¡Ø¿¹Íåµ­ °ì Ïµ±ì(¤í¤¦¤¨¤ó)¤Î¿Ð(¤¸¤ó)¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤«¤é¡ØÍÌÎáÅÁ¡Ù¡Ø³ÙÈôÅÁ¡Ù¤ÈÂ³¤¤¤¿〝Âç¿åÞ÷ÅÁ〟¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ñ¤°¡Ø¥Á¥ó¥®¥¹µª¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¿¹Íåµ­¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ó¥®¥¹¤ÎÂ¹¥¯¥Ó¥é¥¤¤È¸µÕä¤òÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£ ¡Ø¿¹Íåµ­ °ì Ïµ±ì¤Î¿Ð¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤­Æü¤Î¥¯¥Ó¥é¥¤¤È¡¢¸µÕä(¤²¤ó¤³¤¦)¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¶å½£¡¦¸¼³¦Æç(¤²¤ó¤«¤¤¤Ê¤À)¤Î³¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤Îî°íð¡¢¤½