自民党総裁選の決選投票で、高市早苗前経済安全保障担当相が小泉進次郎農相を破り、第29代総裁に選出された。自民党総裁選の決選投票の開票結果は、高市氏185票、小泉氏156票だった。決選投票の内訳は、高市氏が議員票149、地方票36、小泉氏が議員票145、地方票11だった。 自民党総裁選は4日、5候補とも1回目の投票で過半数に届かず、高市早苗前経済安全保障担当相と小泉進次郎農相による決選投票となることが決まった。 自