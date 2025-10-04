4日午前2時半ごろ、福岡市中央区天神1丁目の大丸福岡天神店の東館エルガーラで、1階の店舗から出火、天井の一部を焼いた。けが人はなかった。福岡中央署によると、出火当時、店舗内は無人だった。天井裏の配線が燃えたとみられるという。博多大丸によると、4日は出火元の店舗を除き、通常通り営業する。（小田瑞穂）