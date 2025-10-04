タイトリストから、高級感のあるPUレザーを使ったプレミアム仕様のキャディバッグが登場。公式オンラインストアで販売が開始されている。【写真】オールネイビーもカッコいい！ 上品な雰囲気で好感度もアップこの「Newアルバトロス キャディバッグ」の魅力は、単色で統一された高いデザイン性だろう。オールブラックの本体は、しっとりとしたPUレザー素材を採用し、絶妙な光沢感が高級な印象を与えている。側面に配された立体感の