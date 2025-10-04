＜ロッテ選手権3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較首位と3打差からでた岩井明愛が、3バーディ・2ボギーとスコアを1つ伸ばし、ツアー2勝目に向けてトータル13アンダー・単独首位で最終日を迎える。さらに、7バーディ・1ボギーの「66」をマークした勝みなみが1打差2位タイに浮上した。今大会は、3年連続3回目の