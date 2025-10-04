＜バンテリン東海クラシック3日目◇4日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。11位から出た石川遼が前半を2バーディ・1ボギーとして、トータル6アンダー・8位タイで折り返した。【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ初日「72」と出遅れたが、2日目にハーフ「29」など「65」をマークして上位に浮上。首位の背中を追いかけている。主戦場とする米国男