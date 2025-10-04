パレスチナ自治区ガザ地区をめぐりアメリカが提示した和平案について、イスラム組織ハマスは3日、人質解放など一部に同意すると発表しました。2年近くに及ぶ戦闘が終結に向かうのか、大きな岐路を迎えています。ハマスは3日、トランプ大統領が提示したガザ地区の戦闘終結に関する20項目の計画に対し、正式な回答を発表しました。ハマスは声明で、イスラエル軍がガザ地区から完全に撤退するためにトランプ氏の提案に含まれる交換方