【ニューデリー共同】インドメディアは4日までに、首都ニューデリーで開かれているパラ陸上世界選手権の練習中、日本とケニアのコーチが野良犬に相次いでかまれたと報じた。2人とも病院で手当てを受けた。報道によると、3日に競技場で発生した。大会組織委員会は8月、安全確保のため競技場から野良犬を追い払うよう地元当局に要請していた。しかし周辺で餌を繰り返し与える人々がおり、野良犬が競技場内に入り込んだという。