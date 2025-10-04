自民党の高市早苗・前経済安全保障相（６４）は同党総裁選の投開票日を迎えた４日午前、国会内で記者団に「国会議員の支持がこの数日間で急激に広がっている。人事を尽くして天命を待つ。全世代の総力を結集して自民党を立て直す」と述べた。