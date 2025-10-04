総裁選の速報はこちら石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選が４日、投開票される。国会議員と全国の党員・党友による投票で決められ、午後３時２０分頃までには次期総裁が決まる見込みだ。党員・党友による投票はすでに締め切られている。４日は午前中に各都道府県連で党員票の開票が行われる。午後１時からは国会議員による投票が始まり、午後２時１０分頃に結果が発表される。過半数を得る候補がいない場合、上位２人の決選投