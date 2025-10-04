ニュージーランド戦で先制点を決める日本の小倉（右）＝バルパライソ（AP＝共同）サッカーのU―20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）チリ大会は3日、バルパライソなどで1次リーグ最終戦が行われ、既に決勝トーナメント進出を決めていたA組の日本は3―0でニュージーランドに快勝し、3連勝の勝ち点9で同組1位となった。前半に小倉（法大）が左足のミドルシュートで先制点を挙げ、後半にオウンゴールと石井（湘南）の得点で突き放