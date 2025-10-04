アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第31戦が開催された。ピット作業中にジャッキ担当クルーが見せた、マシンの前を移動する際の立ち振る舞いが9月30日の中継で注目を集めた。【映像】レース中“違い歴然”の早技（実際の様子）現代のNASCARにおいて、ピット作業は「全部録画して、すべての（クルーの）動きをチェックして、後で反省会しているんです」と解説のジャック・アマノ氏が語って