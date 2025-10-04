2025年10月11日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営大江戸線の旅。旅人は、剛力彩芽。都営大江戸線練馬区の光が丘から、六本木・築地・両国などを通り都庁前まで、6の字を描くように走る全38駅、総距離40.7kmの路線。リニアモーターで、急カーブ、急勾配でのスムーズな走行が可能で低騒音化が図られています。剛力彩芽1992年8月27日神奈川県生まれ。2008年〜2013年、雑誌「SEVENTEEN」専属モデルとして活躍。2011年、「大切なこと