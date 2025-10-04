2025年10月4日放送の「ぶらり途中下車の旅」は秩父鉄道の旅。旅人は、望月理恵。秩父鉄道秩父鉄道は、埼玉県北部を東西に横断し、熊谷を起点に東は羽生駅、西は埼玉県の代表的な観光地である長瀞・秩父を通り、三峰口駅まで田園地帯や、荒川・秩父の山々など総延長71.7キロの広大な自然の中を走る鉄道です。今週の旅人：望月理恵1972年2月8日生まれ兵庫県出身。2004年から17年間、日本テレビ「ズームイン！！サタデー」の司会を