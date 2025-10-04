食楽web 神宮前交差点に新たに誕生した「ハラカド」。ファッション、音楽、アートといった原宿カルチャーが集う場所に、日常を彩る“食”のスポットも揃いました。その5階で存在感を放つのが『紫金飯店 ハラカド店』です。 千駄ヶ谷で半世紀以上愛される町中華 紫金飯店は1966年（昭和41年）、千駄ヶ谷で生まれた老舗の中華料理店。街の人々に寄り添い、炒める音や立ちのぼる湯気とともに育まれてきた「町中