圧巻の一撃だった。U-20日本代表は現地９月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦。３−０で完封勝利を飾った。この試合でチームを勢いに乗せる見事な先制ゴールを挙げたのが、MF小倉幸成だ。22分、アタッキングサードでの繋ぎから、横山夢樹の横パスをペナルティエリア手前右で小倉が受ける。細かいタッチの鋭い切り返しで相手を翻弄し、左足を豪快に振り抜くと