Image:Amazon.co.jp この記事は2025年7月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。 Anker（アンカー）の「Smart Pouch」は2024年11月に発売されて以来、完売続きで入手困難だった大人気アイテム。それもそのはず、文房具やオフィス用品などの大手メーカーであるコクヨと共同開発し、“スマート収容”を叶える万能ポーチなんです。●この記事で紹介している商品 Anker Smar