Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。8月に発売したBuffalo（バッファロー）のスティック型SSD「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」は、もうチェックしましたか？こちら、ひと言で表現すると…“完全無欠なパーフェクトSSD”なんです！■この記事で紹介している商品 【Amazon.co.jp限定】 バッファロー