２０２４年１０月、レバノンのベイルートで取材活動を行うアントニ・ラリカン氏/Courtesy Raghed Waked（ＣＮＮ）フランス人のフォトジャーナリスト、アントニ・ラリカン氏が３日、ウクライナでドローン（無人機）による攻撃を受け死亡した。雇用主であるフォト・エージェンシーとマクロン仏大統領が明らかにした。３８歳のラリカン氏は、ハンス・ルーカス・フォト・エージェンシーの勤務に従事していた３日午前に死亡したと、同エ