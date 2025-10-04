ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）に敵地フィラデルフィアのシチズンズバンク・パークでの練習前に会見し、ポストシーズン（ＰＳ）で初先発する４日（同５日）のフィリーズとの地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）第１戦の抱負を語った。史上初の投打二刀流でのＰＳ出場に「今はすごい楽しみにしている」と目を輝かせ、打倒フィリーズに「自分たちの野球をしっかりできれば十分に勝機はある」と力を込めた。歴