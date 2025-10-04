ドジャースの佐々木朗希投手（２３）がフィリーズとの地区シリーズ第１戦前の会見に出席した。１日（同２日）のレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の９回にポストシーズン初登板し、１回を２三振、三者凡退に抑えた。「ポストシーズンも初めての経験だった。その中で、４点差でしたけど９回、投げることができて、自分としてもすごく良かったと思いますし、自信にもなったので、これからの次のシリーズで生きるの