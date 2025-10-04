元日本代表ＦＷの武田修宏氏（５８）が同ＭＦ鈴木啓太氏（４４）のユーチューブに出演し、子供時代を振り返った。サッカーを始めたきっかけについて、出身地の静岡・浜松が競技の盛んな土地柄であったことと「お兄ちゃんが２つ上でサッカーをしていて」とし、鈴木氏から「小学生のころ、どんな子供でしたか」と聞かれると「親父がトラック運転手でお母さんが看護師」と共働きの両親のもと、学校を終えると真っ暗な自宅に帰宅す