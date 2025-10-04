【モデルプレス＝2025/10/04】お笑いコンビ・千原兄弟の千原せいじが10月3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。過去の発言を謝罪した。【写真】千原せいじ、黒スーツ姿で頭下げる◆千原せいじ、騒動を謝罪せいじは「皆様へ」と題した動画をアップ。黒いスーツ姿で登場し、「ニコニコチャンネル＋の番組内での私の発言及び、騒動に関してお騒がせしてしまい本当にすみませんでした」と謝罪し、頭を下げた。「この騒動に関する様々な