Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！マチアプで出会ったテツヤの“浮気”を目撃し、別れたOL・たま子。実は既婚者だったテツヤだが、ある日、会社中に社内不倫の写真が出回り、休職することに。さらに、妻からも離婚を突き付けられ――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが