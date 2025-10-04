「稽古が始まって2週間くらいですが、最初は『私は誰？私はどこ？』みたいな感じで、完全に迷子でした（笑）。でも今は、周りの方を見て『すごいなぁ』と感動する毎日です」初舞台にしてシェイクスピアの四大悲劇『リア王』のエドガー役に挑む鈴鹿央士（25）。10月9日の開幕に向け、日々稽古を重ねている。「ふだんは完成された舞台を見ていますが、稽古では改良を重ねながら作品が練り上げられていく過程を目の前で見られる。『