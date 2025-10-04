有名人同士の夫婦は華やかで、理想のカップルとして憧れる人も多いだろう。たとえば美男美女でお似合いの桐谷美玲（35）＆三浦翔平（37）夫妻は、7月に結婚7周年を迎えたが、8月に新しく愛犬を飼い始めるなど、幸せな夫婦生活を送っている様子が伝わってくる。2014年12月に結婚した国仲涼子（46）＆向井理（43）夫婦は、育児をしながらもお互い仕事で活躍し続けている、まさに理想の夫婦だ。そこで本誌はWEBアンケートツール「Free